Update zur Geschäftsentwicklung

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich folgendes Update zu vermelden,

Produktionsanlage für Batteriegraphit

Das Unternehmen macht ermutigende Fortschritte bei der Erlangung von Genehmigungen für einen Darlehensfinanzierungsvertrag in Höhe von 35 Mio. USD für die neue Kwinana-Entwicklung. Der Entwicklungsbericht, die unabhängige Marktstudie, das aktualisierte Finanzmodell, die Machbarkeitsstudien und die technischen Studien wurden für die Kreditgeberanalyse bereitgestellt. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit den Darlehensgebern an diesem Genehmigungsprozess.

Parallel dazu werden Arbeiten durchgeführt, um den EPC-Vertrag, den Rohstoffliefervertrag, die Betriebs- und Wartungsvereinbarungen und das Programm für die ersten Arbeiten, das den Beginn der detaillierten Konstruktionsarbeiten erleichtern wird, abzuschließen. Das Unternehmen ist weiter zuversichtlich, weitere Verkaufs- und Abnahmevereinbarungen abzuschließen, da die Gespräche mit bestehenden Kunden in Europa und Asien voranschreiten.

Die geplante Anlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr wird Batterieanodenprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika unter Verwendung einer überlegenen, umweltverträglichen Reinigungstechnologie herstellen, um Kunden mit nachhaltig produziertem Hochleistungsgraphit für Batterieanoden zu versorgen.

EcoGrafTM Recycling

Das Unternehmen macht ermutigende Fortschritte, da die Recycling-Testarbeiten mit Kunden, zu denen führende Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien gehören, fortgesetzt werden. Ein Vorschlag zur Durchführung von Konstruktionsarbeiten für eine containerisierte Pilotanlage wird derzeit fertiggestellt. Dies wird durch die jüngsten positiven Ergebnisse von bis zu 99,8% Kohlenstoffgehalt unterstützt, die bei Tests mit potenziellen europäischen Kunden zur Rückgewinnung von hochreinem Kohlenstoffanodenmaterial aus schwarzer Batteriemasse erzielt wurden.



