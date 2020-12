Onlinehandel dominiert das Weihnachtsshopping und Amazon ganz besonders

Dass in Coronazeiten und unter Lockdownbedingungen die Umsätze überhaupt so stark zulegen, ist schon eine Nachricht für sich. Allerdings wurden die Daten diesmal auch für einen verlängerten Zeitraum ermittelt, nämlich vom 24. Oktober bis 24. Dezember. Und in diese Zeit fielen ja auch die CyberMonday-Woche und der Black Friday. Besonders stark legte der Onlinehandel zu, nämlich um satte 49%. Der eCommerce machte 19,7% des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus, nach 13,4% im Vorjahr. Insbesondere Amazon, Wayfair und Etsy sollen in diesem Jahr große Anteilgewinne zu verzeichnen haben.





Meine Einschätzung

Corona begünstigt den Onlinehandel und Amazon hat sich hier als systemrelevant präsentiert. Als andere nicht (mehr) liefern konnten, war Amazon zur Stelle. Und man hat sein Personal um weit mehr als 100.000 zusätzliche Arbeitnehmer aufgestockt und die Logistik so gepimpt, dass sie auch während einer globalen Pandemie weitestgehend reibungslos funktioniert. Dass inzwischen fast ebenso viele Amazon-Lieferfahrzeuge wie DHL-Trucks auf den Straßen zu sehen sind, ist kein Zufall, sondern Amazons Strategie. Nicht umsonst investiert Amazon Milliarden in seine Infrastruktur.





Das Entscheidende dabei ist, dass immer mehr Menschen Prime-Mitglieder werden und fortan noch mehr bei Amazon ordern. Die starken Zuwächse sind daher keine Corona-Eintagsfliegen, sondern werden sich verfestigen, auch wenn die Impfungen Wirkung zeigen und im Sommer wieder normalere Lebensbedingungen herrschen. Der stationäre Einzelhandel ist der große Verlierer und Amazon als führendes Plattformunternehmen der große Gewinner. Ist so, bleibt so. Basisinvestment.



Disclaimer: Amazon ist auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

