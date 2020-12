DGAP-News Eat Beyond Global Holdings gibt ein Update zu seinem Portfoliounternehmen Eat Just Inc. ab (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.12.2020, 15:45 | 138 | 0 | 0 29.12.2020, 15:45 | Eat Beyond Global Holdings gibt ein Update zu seinem Portfoliounternehmen Eat Just Inc. ab ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Eat Beyond Global Holdings gibt ein Update zu seinem Portfoliounternehmen Eat Just Inc. ab

Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Eat Just Inc. das weltweit erste Unternehmen ist, dessen Fleisch aus Laboranbau in einem Restaurant serviert wird. Eat Just ist ein Food-Tech-Unternehmen, das Fleisch- und Eiersatzprodukte herstellt. Das Unternehmen hat für den Verkauf seines im Labor gezüchteten Hühnerprodukts GOOD Meat Cultured Chicken in Singapur eine Genehmigung erhalten.

Singapur ist die erste Regierung überhaupt, die den Verkauf von Kulturfleisch erlaubt. Das Huhn wird im Restaurant 1880 in Singapur als Teil eines Trios von Beispielgerichten serviert, zum Preis von ca. 23 $. "Eat Just ebnet den Weg für die zellulare Landwirtschaft, die das Potenzial hat, die Lebensmittelsysteme nachhaltiger und menschlicher zu gestalten ", sagte Patrick Morris, CEO. "Singapur ist ein Markt, den wir genau beobachtet haben und der wirklich wegweisend ist, da er die Einführung neuartiger Technologien vorantreibt. Die Regierung von Singapur strebt an, 30% ihres Nahrungsmittelbedarfs durch die lokale landwirtschaftliche Produktion in Singapur zu decken.Das nächste Jahrzehnt steht im Zeichen neuer Technologien wie der zellulären Landwirtschaft.Das Endprodukt, Kulturfleisch, ist immer noch ziemlich teuer, da die Produktionskosten hoch sind, aber das wird sich ändern. Ich glaube, dass diese Branche in naher Zukunft schnell wachsen wird, das ist nur eine Frage der Zeit ", fügte Morris hinzu. Eat Beyond ist bestrebt, eng mit seinen Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten, um die Expansion zu beschleunigen. Zum Portfolio von Eat Beyond gehören außerdem zwei weitere Unternehmen für zellulare Landwirtschaft: TurtleTree Labs und SingCell.

TurtleTree ahmt die vollständige Zusammensetzung, die Funktionalität und den Geschmack von Milch nach, indem es neueste, bahnbrechende Innovationen anwendet. Das Unternehmen ist bestrebt, diese mehrere Milliarden Dollar schwere Industrie zu revolutionieren und gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck zu verringern sowie Millionen von Menschen Zugang zu sichereren, zuverlässigeren und qualitativ hochwertigeren Milchprodukten zu verschaffen. SingCell baut in Singapur eine skalierbare Plattform für die saubere Fleischproduktion auf, um globalen Unternehmen für alternatives Fleisch den Zugang zum Markt der Asien-Pazifik-Region sowie zu anderen globalen Märkten zu ermöglichen.







