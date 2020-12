45% Kupferäquivalent auf 4,22m Adventus Mining mit sensationellen Bohrergebnissen auf El Domo! Gastautor: Swiss Resource Capital AG | 30.12.2020, 13:08 | 156 | 0 | 0 30.12.2020, 13:08 | Kupfer, Gold, Silber, Blei und Zink und das alles in einem Unternehmen gepaart mit Super-Bohrergebnissen. Da freut sich das Anlegerherz! 1 Kupfer, Gold, Silber, Blei und Zink und das alles in einem Unternehmen gepaart mit Super-Bohrergebnissen. Da freut sich das Anlegerherz! CEO Christian Kargl-Simard deutete es im Interview vor 2 Wochen mit Commodity-TV schon an. Bei Adventus gehts richtig vorwärts! Heute meldet das Unternehmen absolute Hammerbohrergebnisse mit 45% Kupferäquivlaent über 4,22 Meter auf ihrem El Domo Projekt in Ecuador. Die Infill-Bohrungen bei El Domo werden mit zwei Diamantbohrgeräten vor Ort fortgesetzt. Im Rahmen des aktuellen Programms wurden insgesamt 15 Infill-Definitionsbohrungen erfolgreich abgeschlossen, wobei zwei Bohrungen derzeit noch im Gange sind. Das sind die Topzahlen: für 37,48 % CuÄq . - einschließlich 4,22 Meter mit 19,11 % Kupfer, 24,36 g/t Gold, 10,93 % Zink, 309,5 g/t Silber und 0,83 % Blei für 45,00 % CuÄq. CURI-344 durchteufte 6,14 Meter mit 14,91 % Kupfer, 21,02 g/t Gold , 10,39 % Zink, 255,3 g/t Silber und 0,75 % Blei. - einschließlich 4,22 Meter mit 19,11 % Kupfer, 24,36 g/t Gold, 10,93 % Zink, 309,5 g/t Silber und 0,83 % Blei

CURI-343 durchteufte 4,34 Meter mit 1,13 % Kupfer, 7,16 g/t Gold, 9,72 % Zink, 495,7 g/t Silber und 2,59 % Blei für 15,90 % CuÄq. - einschließlich 3,32 Meter mit 0,90 % Kupfer, 8,78 g/t Gold, 11,94 % Zink, 626,0 g/t Silber und 3,33 % Blei für 19,25 % CuÄq .

CURI-342 durchteufte 1,90 Meter mit 3,04 % Kupfer, 16,41 g/t Gold, 17,94 % Zink, 181,2 g/t Silber und 2,23 % Blei für 24,41 % CuÄq Bohrstandorte der jüngsten Bohrkampagne 20-22: Adventus ist massiv unterbewertet angesichts solcher tollen Bohrergebnisse. Das Unternehmen ist voll finanziert und hat mit Salazar Resources einen Traumpartner in Ecuador. Dies wird die nächste Polimetallmine in Ecuador werden. Der Chart wird nun interessant. Der Aktienkursverfall war einem großen Fonds geschuldet der aussteigen musste. Die Stücke dürften aber nun durch sein. Interessant ist, dass der 50 Tage Durchschnitt zu drehen beginnt und der 200 Tage Druchschnitt wieder leicht ansteigt. Bei 1,05 CAD ergibt sich ein schönes Kaufsignal und wenn der 50 Tage Durchschnitt in Blau die rote Linie des 200 Tage Durchschintts kreuzt dann gehts ab im Kurs. Wir setzen ein erstes Kursziel wie übrigens auch einige Analysten bei ca. 2,50 CAD. Ich bin dabei. Unternehmensvorstellung auf Rohstoff-TV in Deutsch: Die neuen SRC Spezial Reports 2021 kostenlos zum Download verfügbar: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger CEO Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1 Seite 2 ► Seite 1 von 2 Adventus Mining Corporation Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen 1

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer