goldinvest.de Pure Extracts - Studie zu ersten Psilocybin-Produkten angestoßen Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 30.12.2020, 12:00 | 48 | 0 30.12.2020, 12:00 | Pure Extracts legt weiteren Grundstein für Eintritt in den Psychedelika-Markt. Pure Extracts legt weiteren Grundstein für Eintritt in den Psychedelika-Markt. Spannende Neuigkeiten kurz vor Jahresende von Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ): Die Extraktionsgesellschaft, die bereits im Cannabis-Bereich aktiv ist und auch schon in den Markt für funktionelle Pilzprodukte drängt, bereitet den Einstieg in den Sektor der Psychedelika weiter vor. In Zusammenarbeit mit dem Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT) und unter Leitung des renommierten Experten Dr. Alexander MacGregor wurde eine erste, entsprechende Studie angestoßen! Dabei erforscht Pure Extracts die Formulierung und Herstellung von oralen Tabletten, Kapseln und einem Nasengel auf Psilocybin-Basis, dem psychoaktiven Bestandteil so genannter „Magic Mushrooms“, zur aktiven Behandlung. Diese Studie soll sich auf Formulierung, Herstellung und klinische Bioverfügbarkeitstests schnell wirkender Psilocybin-Darreichungsformen fokussieren. Aber auch die Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung klinischer Chargen sowie Konformitäts- und Stabilitätstests (einschließlich Langzeittests und beschleunigter Tests) werden in der Studie untersucht. Wie Pure Extracts weiter ausführte, wird die Studie sowohl den Standards der kanadischen Good Manufacturing Practice („GMP“, gute Herstellungspraxis) als auch der Good Clinical Practice („GCP“, gute klinische Praxis) entsprechen. Ben Nikolaevsky, CEO des Unternehmens, wies noch einmal auf den „unschätzbaren Wert“ der Unterstützung durch das TIPT hin, einer der führenden kanadischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im Arzneimittelsektor. Man sei sehr erfreut, mit Hilfe der Experten die Grundlagen für den Eintritt in den Sektor der kontrollierten Substanzen der Psychedelika zu legen, so der Pure Extracts-CEO. Während das Unternehmen noch auf den Erhalt einer so genannten Dealer‘s Licence wartet, die unter anderem den Handel mit und die Verbreitung von Psilocybin ermöglicht, verfügt das Toronto Institute of Pharmaceutical Technology über eine Health Canada Drug Establishment License, Cannabis Drug License und Dealer's License und ist daher für den Besitz psychedelischer Arzneimittelverbindungen lizenziert. Bei Dr. MacGregor handelt es sich um einen Vorreiter im Bereich der pharmazeutischen Wissenschaft und Experten für pharmazeutische Technologie und neuartige Arzneimittelabgabesysteme. Er entwickelte mehrere weltweite Patente auf dem Gebiet der medizinischen Behandlung und der Arzneimittelabgabetechnologien. Für uns ist die heutige Nachricht ein Hinweis darauf, dass Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) den Schritt in den „heißen“ Markt der Psychedelika zwar schnell aber auch systematisch und umsichtig vorbereitet. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf das neue Jahr, wenn diese und weitere Initiativen erste Früchte tragen – und werden weiter über das unserer Ansicht nach zwar riskante aber auch sehr aussichtsreiche Unternehmen berichten. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pure Extracts Technologies halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Pure Extracts Technologies) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Pure Extracts Technologies entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Pure Extracts Technologies profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt. Pure Extracts Technologies Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Autor abonnieren

Disclaimer