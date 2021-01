Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, MTU Aero Engines, eBay, Paypal, Pepsi

noch vor Weihnachten war dem DAX den Sprung über einen Stand gelungen, der zuletzt vor Ausbruch der Corona-Krise erreicht worden war. Zum Start in die um die Feiertage verkürzte Handelswoche belastete nun Sorgen um das mutierte Virus aus Großbritannien. Aus aktueller Sicht sollte sich aber an den Rahmenbedingungen wenig ändern, so dass wir positiv für 2021 sein dürfen.

Vor dem Jahresende zog der Index abermals an und erreichte ein neues Allzeithoch. Für gute Laune zwischen den Jahren sorgte nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein 2,3 Billionen US-Dollar schweres Corona-Hilfspakt unterzeichnet hat, sondern auch die Brexit-Einigung an Heiligabend, die erst in der vergangenen Woche in die Kurse eingepreist werden konnte.