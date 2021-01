Im Frühjahr 2020 waren die Erlöse von Puma noch um fast ein Drittel eingebrochen. Die Marke mit dem Raubtierlogo stürzte tief in die roten Zahlen. Von Ende März an waren für mehrere Wochen 80 Prozent der Geschäfte von Puma sowie der Fachhändler geschlossen. Unter den zwei Turnschuhherstellern aus Herzogenaurach ist Puma die kleinere Firma. Aber im Gegensatz zu Adidas ist sie zuletzt in der Coronakrise deutlich stärker gewachsen. Während Adidas nur eine Notbesetzung in der fränkischen Zentrale hat, freut sich Puma-CEO Björn Gulden über reges Treiben im Hauptquartier. Diese Dynamik wirkt sich offensichtlich auch auf den Kursverlauf aus. Würde man nur den Kursverlauf der Monate September bis Dezember 2020 als Indiz für einen Platz im Dax 40 nehmen, hätte die Puma-Aktie mit Abstand die besten Chancen.

.

Zum Chart

.

Dem rasanten Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März ist es zu verdanken, dass Anfang Oktober 2020 wieder das Vorkrisenniveau erreicht wurde. In der Spitze konnte das Papier vom Tief Mitte März bis zum Hoch Ende Dezember 132 Prozent hinzugewinnen. Die Kursdynamik von Puma liegt somit zwischen dem Highflyer Nike und dem konservativeren Verlauf bei Adidas. Der rasante Aufwärtstrend unmittelbar nach dem Tief im März ging Anfang Juli in einen flacheren aber intakten Aufwärtstrend über. Aktuell ist der Kursverlauf am oberen Ende des Trends angekommen und erscheint ein wenig überkauft. Mittelfristig werden sich aber die hervorragenden Wachstumszahlen positiv auf den Kurs auswirken. Das Erreichen der magic Number von 100 Euro ist im Bereich des Möglichen. Für genügend Liquidität am Markt ist gesorgt, um die Kurse zu stützen. Mittelfristig wird der Fortschritt der weltweiten Impfkampagnen ein zu beobachtender Faktor sein. Die nächsten Handelstage ist es möglich, dass die Kurse noch etwas nachgeben, nachdem das Papier als überkauft erscheint.