Deutsche Konsum REIT Zukäufe in Northeim und Zittau Die Deutsche Konsum REIT hat zwei Einzelhandelsimmobilien gekauft. Ein Objekt liegt in Northeim (Niedersachsen), das andere befindet sich in Zittau (Sachsen). Die Immobilie in Northeim kommt auf eine Mietfläche von 19.750 Quadratmeter. Zu den …