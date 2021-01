Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Gewinnmitnahmen belasten K+S nach 34-Prozent-Rally 2021 Bei den Aktien von K+S haben einige Anleger am Freitag erst einmal Kasse gemacht. Die Papiere fielen im frühen Handel um 2,78 Prozent auf 10,15 Euro. Allerdings hatten sie in den ersten Handelstagen des Jahres in Summe um rund 34 Prozent zugelegt, …