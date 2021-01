JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 101 Euro angehoben. Analyst David Perry wendete in einer am Montag vorliegenden Studie einen höheren Bewertungsmultiplikator für die Aktie des Flugzeugbauers an. Er begründete dies nun mit dem Glauben, dass viele Investoren bei Airbus über 2021 hinaus viel längerfristiger auf die Aktie blickten. Airbus sei bei dieser Sichtweise im Sektor am attraktivsten bewertet./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2021 / 12:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.