Börse Stuttgart auf YouTube Plattform-Unternehmen wie Amazon, Apple , Facebook & Co stehen bei vielen Anlegern hoch im Kurs. Warum diese Unternehmen - obwohl noch relativ jung - bereits so dominant sind und anhand welcher Kriterien Anleger ein solches Plattform-Unternehmen erkennen können, berichtet der Buchautor und Investor Thomas Rappold. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=CCaVEoJXaOE

Anlegertrends Japanischer Elektro-Riese gefragt Für den deutschen Leitindex geht es zum Wochenstart leicht bergab. Grund dafür sind unter anderem negative Analysten-Einschätzungen für die drei DAX-Konzerne BASF, Fresenius Medical Care und MTU. Folglich notiert der deutsche Leitindex am Montag bei einem Minus von 0,5% wieder unter der Marke von 14.000 Punkten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. TUI (WKN TUAG00) Die TUI-Aktien und deren Bezugsrechte setzen ihre Abwärtstrends nach der Kapitalerhöhung der letzten Woche fort. In beiden Papieren finden in Stuttgart die meisten Preisfeststellungen statt. Die Aktie des Tourismus-Riesen notiert dabei über 6% schwächer bei knapp unter 4 Euro. 2. Plug Power (WKN: A1JA81) Auch für die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Konzerns Plug Power geht es zum Wochenstart unter regem Handel in Stuttgart um über 3% gen Süden. Angesichts der durchaus turbulenten letzten Woche mit einem Kurssprung von knapp 50% scheinen manche Anleger heute ihre Gewinne mitzunehmen. 3. BioNTech (WKN: A2PSR2) BioNTech, eine der Lieblingsaktien der Stuttgarter Anleger, notiert heute bei 82,67 Euro leicht im positiven Terrain. Die Anleger scheinen angesichts voller Auftragsbücher für den mit Pfizer entwickelten Impfstoff positiv gestimmt zu sein.

Euwax Sentiment Index

Während der DAX zum Wochenstart im negativen Bereich notiert, scheinen die Stuttgarter Derivateanleger gegenüber dem Markt tendenziell positiver eingestellt zu sein. Der Euwax Sentiment notiert nach einem Ausflug auf -20 Punkte größtenteils im positiven Bereich.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2)

Das meistgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist am Montag ein Call-Optionsschein auf SONY, bei dem Anleger überwiegend auf der Käuferseite zu finden sind. Die Aktie des japanischen Elektronik-Konzerns zeigt sich seit der Markteinführung der neuen PlayStation 5 in einem starken Aufwärtstrend und notiert auch heute über 8% fester. 2. Knock-out-Call auf BYD (WKN MA3APL)

In einem Knock-out-Call auf den chinesischen Tesla-Konkurrenten BYD positionieren sich die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend auf der Verkäuferseite. Die Aktie des Elektroauto-Pioniers notiert am Vormittag um 4,3% im Plus. 3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760) Außerdem sehr gefragt unter Stuttgarter Derivateanlegern ist ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser Call wird heute überwiegend gekauft. Auf Monatssicht konnte der Saubere Zukunft Index 2 mehr als 33% zulegen.

