Insgesamt wertet die türkische Lira gegenüber dem Euro seit mindestens Dezember 2018 ab. Der Euro legte im Zuge dessen von 5,92 TRY auf einen Rekordwert von 10,20 TRY Ende 2020 zu. Die runde Zielmarke wurde dabei bravourös abgearbeitet, nur wenig später stellte sich eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese reichte bis auf 8,89 TRY abwärts. Nach einer zwischengeschalteten Erholung an das maximale Erholungsziel am 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von 9,70 TRY setzten den letzten Wochen wieder deutliche Verluste bei EUR/TRY ein. Diese führten geradewegs an die Novembertiefs abwärts. Doch ausgerechnet in diesem Bereich preschen bullische Marktteilnehmer wieder vor und könnten aufgrund der sehr überzeugenden Symmetrie des Doppelbodens eben jenen aufbauen. Bis zur Aktivierung fehlt aber noch ein Stück.

Viele Formationen möglich

Insgesamt ist der Abwärtstrend seit den Rekordständen von 10,20 TRY intakt, erst ein Anstieg mindestens über ein Niveau von 9,26 TRY dürfte zumindest einen Rückruf an die Dezemberhochs um 9,70 TRY ermöglichen. Darüber würde ein Anstieg direkt an 10,20 TRY anstehen. Übergeordnete Ziele lassen sich unterdessen bei 10,69 TRY ableiten. Ein Rückfall unter das Niveau des Doppelbodens von 8,89 TRY würde dagegen für weiteren Konsolidierungsbedarf in den Bereich von 8,60 TRY sprechen.