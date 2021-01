Nach den jüngsten Rekorden an der Börse wird die Aktienauswahl schwieriger. Nicht zuletzt bei MorphoSys sehen Analysten noch beträchtliches Kurspotenzial für 2021. Die Biotechfirma versucht seit Jahren, mehr Medikamente in eigener Verantwortung zu entwickeln und ein eigenes Pharmageschäft aufzubauen. Mit der US-Zulassung für ihr Blutkrebsmedikament Monjuvi gelang dem MDax-Konzern im vergangenen August ein großer Schritt. Die Zulassung in der EU steht noch aus. Die Analysten der Berenberg Bank schrieben in ihrer Studie Mitte Dezember, dass der Markt das Potenzial von Monjuvi unterschätze. Sie glauben, dass das Interesse der Investoren neu entfacht wird und haben ihr Kursziel auf 140 Euro gesetzt. Im Schnitt erwarten die Analysten für das Jahr 2021 einen Anstieg um knapp 25 Prozent auf 124 Euro.

.

Zum Chart

.

Von der durch COVID-19 gedrückten konjunkturellen Entwicklung konnte sich auch die Aktie der MorphoSys AG nicht abkoppeln. Sie startete mit einem Aufwärtstrend in das Jahr 2020 und erreichte ihren vorläufigen Höchststand von 146,30 Euro am 13. Januar 2020. In den folgenden Wochen fiel die Aktie allerdings auf ihren Tiefstand von 65,25 Euro am 19. März 2020. Von diesem Einbruch erholte sich das Papier jedoch zügig und schloss nach einem volatilen Verlauf das erste Halbjahr 2020 am 30. Juni mit 112,45 Euro. Seit diesem Zeitpunkt bildet der Kurs eine Konsolidierung aus, die ab Mitte September an Dynamik hinzugewonnen hat. Die Verlustphase scheint bei der wichtigen Unterstützung am Level von 87,54 Euro nachhaltig gestoppt und eine Gegenbewegung sollte wahrscheinlicher sein als eine Fortsetzung des Abverkaufs. Als Ziel einer möglichen Erholung dient das Level bei 109,86 Euro, was auch von den Analysten von Barclays und Goldmann so gesehen wird.