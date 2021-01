Dinkelacker AG: Ausschüttung einer Dividende von € 20,00 zuzüglich eines Bonus von € 12,00 je Aktie

Stuttgart, 14. Januar 2021. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 8. April 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 in Höhe von € 9.595.802,08 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.

