PepsiCo verschärft eigene Klimaziele und verpflichtet sich zu Netto-Null-Emissionen bis 2040 (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -



- Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, auch durch den Einsatz

emissionsarmer Düngemittel und Technologien der Präzisionslandwirtschaft für

höhere Erträge

- Mehr Strom aus erneuerbaren Energien und Einführung emissionsarmer Kraftstoffe

bei Transporten entlang der gesamten Wertschöpfungskette

- Weniger Kunststoff und mehr recyceltes Material in Verpackungen

- Umweltauswirkungen werden bei Produktdesign berücksichtigt



PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) verschärft sein wissenschaftsbasiertes Klimaziel

nochmals deutlich. So sollen die absoluten Treibhausgasemissionen entlang der

gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden.

Darüber hinaus hat sich PepsiCo dazu verpflichtet, bis 2040 das Ziel von

Netto-Null-Emissionen zu erreichen - und damit zehn Jahre früher als im Pariser

Klimaabkommen gefordert.







von PepsiCo ergeben (Scope 1 und 2), plant das Unternehmen um 75 Prozent zu

senken. Jene Emissionen, die indirekt aus der Geschäftstätigkeit hervorgehen

(Scope 3), will PepsiCo bis 2030 um 40 Prozent reduzieren (Basisjahr 2015).

Insgesamt sollen diese Maßnahmen zu Einsparungen von mehr als 26 Millionen

Tonnen Treibhausgasemissionen führen. Das entspricht dem jährlichen

Treibhausgasausstoß von mehr als fünf Millionen Autos .



"Die schwerwiegenden Folgen des Klimawandels treten immer offener zutage. Daher

müssen wir dringend die systemischen Veränderungen vorantreiben, die notwendig

sind", sagt Ramon Laguarta, Chairman und CEO von PepsiCo . "Klimaschutz ist für

uns als weltweit führendes Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

von zentraler Bedeutung und ein wichtiger Treiber unserer PepsiCo

Positive-Agenda, mit der wir positive Ergebnisse für den Planeten und die

Menschen zu erzielen wollen. Unser ehrgeiziges Klimaziel wird uns auf diesem

steilen, aber entscheidenden Weg nach vorne bringen - es gibt keine andere

Option als unser sofortiges und aggressives Handeln."



Mit seinem Aktionsplan fokussiert sich PepsiCo sowohl auf die Reduktion der

Treibhausgasemissionen durch die Dekarbonisierung von Betrieb und Lieferketten

als auch auf die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Bei Letzterem geht es

darum, die Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu

verringern, indem das Klimarisiko fortlaufend in den Geschäftskontinuitätsplänen

berücksichtigt wird. In Europa hat PepsiCo seine Gesamtemissionen seit 2015

bereits um 6 Prozent reduziert , was im Einklang mit den globalen Reduktionen Seite 2 ► Seite 1 von 4



Die absoluten Treibhausgasemissionen, die sich direkt aus der Geschäftstätigkeitvon PepsiCo ergeben (Scope 1 und 2), plant das Unternehmen um 75 Prozent zusenken. Jene Emissionen, die indirekt aus der Geschäftstätigkeit hervorgehen(Scope 3), will PepsiCo bis 2030 um 40 Prozent reduzieren (Basisjahr 2015).Insgesamt sollen diese Maßnahmen zu Einsparungen von mehr als 26 MillionenTonnen Treibhausgasemissionen führen. Das entspricht dem jährlichenTreibhausgasausstoß von mehr als fünf Millionen Autos ."Die schwerwiegenden Folgen des Klimawandels treten immer offener zutage. Dahermüssen wir dringend die systemischen Veränderungen vorantreiben, die notwendigsind", sagt Ramon Laguarta, Chairman und CEO von PepsiCo . "Klimaschutz ist füruns als weltweit führendes Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrievon zentraler Bedeutung und ein wichtiger Treiber unserer PepsiCoPositive-Agenda, mit der wir positive Ergebnisse für den Planeten und dieMenschen zu erzielen wollen. Unser ehrgeiziges Klimaziel wird uns auf diesemsteilen, aber entscheidenden Weg nach vorne bringen - es gibt keine andereOption als unser sofortiges und aggressives Handeln."Mit seinem Aktionsplan fokussiert sich PepsiCo sowohl auf die Reduktion derTreibhausgasemissionen durch die Dekarbonisierung von Betrieb und Lieferkettenals auch auf die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Bei Letzterem geht esdarum, die Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zuverringern, indem das Klimarisiko fortlaufend in den Geschäftskontinuitätsplänenberücksichtigt wird. In Europa hat PepsiCo seine Gesamtemissionen seit 2015bereits um 6 Prozent reduziert , was im Einklang mit den globalen Reduktionen