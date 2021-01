BlackRock stärkt Aladdins zukunftsweisende Analyse- und Reporting-Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit durch strategische Partnerschaft mit Clarity AI

Clarity AI nutzt Big Data und maschinelles Lernen, um umsetzbare Erkenntnisse über Nachhaltigkeit und Auswirkungen zu gewinnen und diese auf ein einzigartig breites Spektrum von Unternehmen, Ländern und lokalen Regierungen auszuweiten. Die firmeneigene Technologie und die Data-Science-Fähigkeiten in den Bereichen Umwelt und soziale Auswirkungen analysieren mehr als 30.000 Unternehmen in fast 200 Ländern. Clarity AI unterstützt zudem das regulatorische und Kunden-Reporting, um Investoren bei der Erfüllung der neuen Offenlegungspflichten im Bereich Nachhaltigkeit zu helfen.

BBlackRock Inc. (NYSE: BLK) gab heute eine Minderheitsbeteiligung in Clarity AI, einer Plattform für Nachhaltigkeitsanalysen und Data Science, bekannt. Das Unternehmen investiert nach wie vor in die Bereitstellung von Analysen und Software für nachhaltige Investitionen für Kunden. BlackRock integriert KI-Kompetenzen von Clarity bei Aladdin, dem End-to-End-Betriebssystem von BlackRock für Anlageexperten.

„Investoren sind sich einig, dass Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung unmittelbarer und zukünftiger Risiken spielt. Bessere Daten sind die Grundlage dafür“, so Mary-Catherine Lader, Head of Aladdin Sustainability bei BlackRock. „Da BlackRock Nachhaltigkeit zum Standard für Anlagen macht, sind wir bestrebt, die Standards für ESG-Daten und -Technologie zu erhöhen. Wir investieren in Aladdin in neue Analysen und Software und integrieren darüber hinaus Funktionen von strategischen Partnern wie Clarity AI, damit Kunden die sozialen und ökologischen Auswirkungen und Risiken ihrer Investitionen verstehen können. Im Rahmen der Kompetenzen von Clarity AI kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, um Aladdin-Kunden dabei zu unterstützen, ein breiteres Spektrum von Unternehmen zu analysieren, ihre Offenlegungspflichten zu erfüllen und nachhaltigere Portfolios aufzubauen.“

„Die Investition von BlackRock in Clarity AI sowie die Integration unserer Kompetenzen und umfassenden ESG-, Nachhaltigkeits- und Impact-Daten in die Aladdin-Plattform von BlackRock wird transformativ sein und Clarity AI-Daten und -Analysen für mehr der größten und bedeutendsten Investoren der Welt zugänglich machen“, so Rebeca Minguela, Founder und CEO von Clarity AI. „Die strategische Partnerschaft mit BlackRock spiegelt die wachsende Nachfrage nach unserem innovativen Ansatz wider, der Investoren hilft, die Auswirkungen von Unternehmen auf unsere Gesellschaft und unseren Planeten zu bewerten.“