Die Stimmung an den Finanzmärkten in aller Welt ist hauptsächlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie bestimmt.

Neues

Positive Impfstoff-Nachrichten und negative Nachrichten über Virusmutation

Die Stimmung an den Finanzmärkten in aller Welt ist hauptsächlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie bestimmt. Im Dezember war die Stimmung sehr gut, was vor allem mit dem Beginn der Impfungen in mehreren Ländern zusammenhing. Darüber hinaus verlauteten von Impfstoffherstellern optimistische Meldungen, nach denen im Laufe von 2021 insgesamt 10 Mrd. Dosen Impfstoff zu Verfügung gestellt werden können. Mehrere Industrieländer haben Aussicht darauf, im Laufe des Herbstes eine Situation zu erreichen, die sich Herdenimmunität nähert. Dies hat bedeutet, dass die Anleger darüber hinwegsehen konnten, dass kurzfristig neue Herausforderungen auftraten, und zwar in Form einer Virusmutation, die wesentlich ansteckender ist als die ursprüngliche Form des Virus. Dieses mutierte Virus hat bereits in Großbritannien „zugeschlagen“ und sich auf andere Länder verbreitet.



Parodie des Machtwechsels in den USA setzte sich fort - Aussicht auf neue Wahlen in Georgia.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump setzte seine Parodie der Abwicklung der Machtübergabe fort. Mehrere Male versuchte er, Zweifel an der Legitimität des künftigen Präsidenten, Joe Biden, zu schüren. Alles deutete jedoch darauf, dass mehreren führenden Demokraten sowie Republikanern mehr daran gelegen war, die demokratischen Prozess zu verteidigen als den desperaten scheidenden Präsidenten zu unterstützen. Die Anleger konnten darüber hinwegsehen, wobei ihnen das Machtverhältnis im amerikanischen Kongress wichtiger war. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus die Mehrheit, während die Republikaner im Senat eine knappe Mehrheit haben. Allerdings wird Anfang Januar in Georgia eine neue Wahlrunde um zwei Sitze im Senat durchgeführt. Sollten die Demokraten beide Sitze gewinnen, wonach es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kommentars aussieht, dann wird der künftige Präsident in beiden Kammern des amerikanischen Kongresses die Mehrheit bekommen können. Unter den Anlegern löste dies in Bezug auf Steuererhöhungen eine gewisse Besorgnis aus.