Voyager Digital präsentiert sich auf der Noblecon17 und Singular Research

NEW YORK, 18. Januar 18, 2021 - Voyager Digital Ltd. („Voyager” oder das „Unternehmen”) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2), ein börsennotierter, lizensierter, Krypto-Asset-Broker, der Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet, gab heute bekannt, dass CEO und Firmenmitbegründer Steve Ehrlich bei den folgenden bevorstehenden Investorenkonferenzen diese Woche anwesend sein wird und für Gespräche mit Investoren zur Verfügung steht:

Datum Präsentationszeit (EST) Registrierungslink

Noble Capital Markets Seventeenth Annual Small & Microcap Investor Conference

20. Januar 15:00 Uhr Registrieren - https://www.nobleconference.com/seventeen#companies

SIngular Research Webinar

21. Januar 12:00 Uhr Registrieren - https://www.singularresearch.com/index.php/en/

„Voyager verzeichnet bedeutsames Wachstum in 2021 und wir freuen uns, die bis heute in 2021 verzeichneten aufregenden Zuwachsraten zu präsentieren, einschließlich unserer verwalteten Vermögenswerte (Assets under Management- AUM), die die 500 Millionen USD-Grenze überschritten haben. Ein Handelsvolumen von mehr als 1 Milliarde USD wurde auf unserer Plattform verzeichnen, die Hälfte davon allein im Januar, sowie tägliche Nettoeinlagen von mehr als 6 Millionen USD pro Tag im Januar 2021”, sagte Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager. „Mit täglichen Handelsaktivitäten im Januar 2021, die den Dezemberdurchschnitt um das Dreifache übertreffen, erwarten wir Erlöse von 5 Millionen USD im Januar 2021. Voyager beabsichtigt, im Jahr 2021 neue Märkte zu erschließen und wir werden auf unserer benutzerfreundlichen Plattform unserer wachsenden loyalen Kundengemeinschaft neue Finanzprodukte bieten. Voyager wird das Brokerunternehmen erster Wahl für digitale Vermögenswerte.”

Zusätzlich zu den obengenannten Auftritten präsentiert Voyager bei den folgenden Veranstaltungen:

Datum Format Informationslink

A.G.P. Virtual Emerging Growth Technology Conference

4. Februar 1x1s Information ­ https://www.allianceg.com/events

LD Micro “ Zooming With LD” Roadshow

3. März TBD Information - https://www.ldmicro.com/

Wenn Sie ein institutioneller Investor sind und an der Unternehmenspräsentation teilnehmen möchten, klicken Sie bitte auf die Links oben und melden Sie sich zu den einzelnen Konferenzen an.

Weitere Informationen zu Voyager Digital finden Sie auf https://www.investvoyager.com. Die Voyager App ist für Android und iPhone erhältlich.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über das zukünftige Wachstum und die Performance des Unternehmens, die Dynamik in den Geschäftsbereichen, die zukünftige Akzeptanz digitaler Assets und die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die durch die Verwendung von Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „antizipieren“, „projizieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“ oder „glauben“ (oder deren Verneinungen) oder anderen ähnlichen Variationen gekennzeichnet sind. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der unten genannten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt oder in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass sich die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäfte und Investitionen des Unternehmens nicht wie erwartet entwickeln, dass Umsatz- oder Aufwandsschätzungen nicht erreicht werden oder wesentlich geringer oder höher als erwartet ausfallen, dass die Handelsdynamik nicht anhält oder die Nachfrage nach Handelslösungen zurückgeht, dass die Kundenakquise nicht wie geplant zunimmt, dass die Produkt- und internationale Expansion nicht wie geplant erfolgt und dass andere Risiken bestehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind, einschließlich der Management Discussion and Analysis und des Annual Information Form (AIF). Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; das Scheitern oder die Verzögerung bei der Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen; eine Verzögerung oder ein Scheitern bei der Entwicklung der Infrastruktur für die Handelsgeschäfte oder das Erreichen von Mandaten und das Erreichen von Traktion; das Scheitern des Wachstums bei den verwalteten Vermögenswerte; eine nachteilige Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei der Transaktion oder das Scheitern, eine erforderliche behördliche Genehmigung zu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen Annahmen getroffen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten und dass die aktuellen Trends in Bezug auf digitale Vermögenswerte anhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, vergangene und gegenwärtige Leistungen und Trends sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, dementsprechend sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen, vergangene Leistungen oder aktuelle Trends verlassen. Informationen, die Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen aufzeigen, sind in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder zu dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebenen Datum, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kein Indikator für zukünftige Ergebnisse sind und dass die aktuellen Trends im Geschäft und in der Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten möglicherweise nicht anhalten werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse und die aktuellen Trends verlassen.

Quelle: Voyager Digital, Ltd.

Voyager Digital Ltd. Contacts

Investor Relations:

Michael Legg

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Medienkontakt:

Anthony Feldman / Raquel Cona

(347) 487-6194 / (212) 682-6300

afeldman@kcsa.com / rcona@kcsa.com

Angus Campbell

44 7881 625098

angus@nominis.co

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.