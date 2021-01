CREDIT SUISSE stuft Klöckner & Co auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co nach der Kursrally der letzten Monaten von "Outperform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. In Relation zur Bilanz des Stahlhändlers seien die Aktien nicht länger attraktiv bewertet, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gebe es Risiken mit Blick auf den Mittelfluss (Cashflow) angesichts der Entwicklung des Netto-Betriebskapital und Restrukturierungsnotwendigkeiten./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 05:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.