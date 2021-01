Nova Minerals reaktiviert das Lithiumprojekt Thompson Brothers

Die australische Nova Minerals ( WKN A2H9WL / ASX NVA ) dürfte den Anlegern in Deutschland vor allem auf Grund der großen Erfolge ein Begriff sein, die das Unternehmen bereits auf seinem riesigen Goldprojekt Estelle in Alaska erzielt hat. Diese haben die Aktie von 0,011 EUR bei der ersten Erwähnung durch die Redaktion von GOLDINVEST.de auf jetzt 0,119 EUR geführt – ein schon gewaltiger Anstieg von 982%! Doch Nova hat ein weiteres Projekt im Portfolio, das für zusätzlichen Aufschwung sorgen könnte.

Doch jetzt scheint die „Elektromobilrevolution“ endgültig kurz bevorzustehen, ziehen die Lithiumpreise an und befindet sich der Kurs des Elektromobilpioniers Tesla auf Rekordhoch. Zudem gehen Marktbeobachte davon aus, dass die neue Regierung in den USA unter Präsident Joe Biden den Übergang zu Elektromobilen verstärkt vorantreiben wird. All das hat dazu geführt, dass neben Tesla auch zahlreiche, börsennotierte Lithiumgesellschaften deutliche Kurssteigerungen erfahren haben.

Um von diesem positiven Sentiment und dem Aufwärtstrend des Lithiumsektors zu profitieren, will Nova / Snow Lake nun die Entwicklung des Thompson Brother-Projekts weiterführen. Im ersten Schritt hat man eine so genannte PEA (Preliminary Economic Assessment, wirtschaftliche Erstbewertung) angestoßen, die in den kommenden Monaten abgeschlossen und dann zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS, Preliminary Feasibility Study) ausgeweitet werden soll. Damit soll dann die Finanzierung in Angriff genommen werden, um das Projekt in Richtung einer kommerziellen Produktion voranbringen zu können.

Darüber hinaus hat Snow Lake eine umfassende Neuinterpretation der umfassenden Bohr- und anderen technischen Daten, die in den vergangenen 50 Jahren auf dem Thompson Brothers-Projekt gesammelt wurden (einschließlich durch das Unternehmen selbst), durchgeführt. Dabei, so die heutige Pressemitteilung, habe man „exzellentes Potenzial“ aufgedeckt, die bestehende Ressource von 6,3 Mio. Tonnen bei 1,3% Li2O und enthaltenen 86.940 Tonnen Li2O auszuweiten – und zwar noch bevor die PEA abgeschlossen wird. Denn wie das Unternehmen erläuterte, ist die Lagerstätte in die Tiefe und im Streichen weiter offen und besteht so das Potenzial, die Ressource durch weitere Bohrungen zu erhöhen.

Darüber hinaus, so Nova Minerals, habe Snow Lake den Prozess in Angriff genommen, das Unternehmen an eine New Yorker Börse zu bringen. Dieses Listing würde eine starke Bilanz für das Projekt ohne weitere Verwässerung für die Nova-Aktionäre bedeuten, während das Unternehmen dann am Aufwärtspotenzial partizipieren kann, erklärte Nova-CEO Christopher Gerteisen, während das Thompson Brothers-Projekt in seiner Entwicklung vorangebracht wird.

Fazit:

Nova Minerals verfügt bereits auf Grund der positiven Entwicklung auf dem Goldprojekt Estelle, die noch lange nicht abgeschlossen ist, unserer Ansicht nach noch über enormes Potenzial. Mit dem Lithiumprojekt Thompson Brothers aber könnte man potenziell parallel dazu die aktuelle, neue Welle im Boom der Elektromobilität reiten und von einer positiven Entwicklung des Projekts in Manitoba profitieren. Wir werden berichten, wie es weitergeht!

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nova Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Nova Minerals steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Nova Minerals entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Nova Minerals halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Nova Minerals profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.