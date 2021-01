Durchbruch im Kampf gegen Corona / Luftreiniger, der Coronaviren effektiv eliminiert, kann künftig Lockdowns verhindern (FOTO)

Köln/Wasmuthhausen (ots) - Richard Hipp, Familienunternehmer sowie erfahrener

Luftreinigungsspezialist und Mateo Klemmayer, Serial Entrepreneur, präsentieren

gemeinsam eine Technologie in Luftreinigs-Hygieneanlagen, die Coronaviren

effektiv eliminiert. Diese H2O2-Technologie in mobilen Luftreinigern sowie in

Luftreinigungs-Hygienanlagen, die an jede RLT-, Klima- oder Lüftungsanlage

angeschlossen werden können, ist erfolgreich auf ihre Wirksamkeit gegen Corona

mit Coronaviren am ICAS Institut in Shanghai getestet worden. Die

Luftreinigungs-Hygieneanlagen mit Aktivsauerstoff-Technologie sind nun die

ersten Produkte auf dem Markt, die Coronaviren im Raum sowie auf Oberflächen

tatsächlich inaktivieren.



Der Einsatz dieser Produkte wird für viele Branchen wegweisend sein und den

Druchbruch im Kampf gegen Corona ermöglichen. "Mit unseren

Luftreinigungs-Hygieneanlagen, die schon bereits seit über 10 Jahren im

deutschen Gesundheitssystem gegen Viren und Keime erfolgreich im Einsatz sind,

können künftig Lockdowns branchenübergreifend vermieden werden und dauerhaft

Menschenleben gerettet werden. UnsereTechnologie wirkt gegen Coronaviren sowie

pathogene Erreger und nosokomiale Infektionen," erklärt Mateo Klemmayer,

Geschäftsführer Debetek Vertrieb Nord GmbH.





Aktivsauerstoff (H2O2) im Kampf gegen CoronaMit Coronaviren am ICAS Shanghai getestetDie von Richard Hipp entwickelte Technologie in Luftreinigern eliminiertmithilfe von Aktivsauerstoff das Coronavirus in Räumen und auf Oberflächen,bevor es sich weiterverbreiten kann. Die Wirksamkeit gegen Coronaviren wurde amInstitute for China-America Studies (ICAS) mit aktiven Corona-Viren getestet.Das Institut ICAS hat aktuell nach umfangreichen Tests der neuen H2O2Technologie im Dezember 2020 eine 99,94%-ige Effektivität in der Eliminierungvon Corona-Viren in Räumen und auf Oberflächen bestätigt.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)* hat in ihrem Positionspapier aus Mai 2020ebenfalls die Wirksamkeit von H2O2 im Kampf gegen SARS-CoV-2 betont: "Among themost common disinfectants used which have been demonstrated to be effectiveagainst SARS-CoV-2 are: ethanol 70-90%; chlorine-based products (e.g.,hypochlorite) at 0.1% (1000 ppm) for general environmental disinfection or 0.5%(5000 ppm) for blood and body fluids large spills; or hydrogen peroxide >0.5%.5." (Quelle: *Quelle WHO: https://ots.de/UKIS6N )"Meine Vision ist es, Technologien zu fördern die uns Menschen nachhaltig undgesund leben lassen. Eine der interessantesten Möglichkeiten in dem Zusammenhangist die Forschung mit H2O2, um die Gesundheit der Menschen zu fördern, zuschützen und sogar Krankheiten zu heilen," erklärt Mateo Klemmayer,