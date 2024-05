Nach der eindringlichen Corona-Delle auf 60,00 US-Dollar erholte sich das Wertpapier von Nike vergleichsweise wieder schnell und konnte bereits im selben Jahr auf neuerliche Rekordstände um 147,95 US-Dollar zulegen. Doch die Rallye dauerte sogar bis November 2021 und einem Kursniveau von 179,10 US-Dollar an. Erst an dieser Stelle drehte der Trendverlauf, das Wertpapier schlug in einen steilen Abwärtstrend ein und fiel bis Ende 2023 auf 82,22 US-Dollar zurück. Erst im Anschluss gelang es wieder die runde Kursmarke von 100,00 US-Dollar zurückzuerobern, nachhaltig scheint der Anstieg allerdings nicht gewesen zu sein, aktuell notiert Nike wieder um 91,00 US-Dollar und kämpft um einen Boden im Bereich seiner aktuellen Jahrestiefs aus Anfang April.

Bären bauen Druck auf