theLotter vermeldet Millionen von ausländischen Spielern für US Powerball und Mega Millions diese Woche

LONDON, 18. Januar 2021 /PRNewswire/ -- theLotter.com, das seit 2002 einen Online-Zugang zu Lotterien auf der ganzen Welt ermöglicht, verzeichnete ein deutliches Wachstum im Jahr 2020. Das Unternehmen erlebt auch den größten Zulauf in den letzten Wochen mit Millionen von Europäern und Südamerikanern, die Tippscheine für den US Powerball und die Mega Millions kaufen. Das liegt daran, dass die Jackpots von US Powerball und Mega Millions derzeit zusammen mehr als $1,5 Milliarden betragen . So hohe Jackpots wurden seit 18 Monaten nicht mehr gesehen, und in einer Zeit, in der viele traditionelle Geschäfte unter weitverbreiteten Lockdowns leiden, meldet das Unternehmen außergewöhnlichen Traffic weltweit.

"Wir ermöglichen es den Menschen auf der ganzen Welt, ihre Lieblings-Lottospiele von zu Hause aus zu spielen und 2020 hat bereits geboomt, da immer mehr Menschen online nach Alternativen zu ihren lokalen Geschäften suchen. In den letzten Tagen sehen wir wirklich erstaunliche Zahlen auf unserer Webseite", sagte theLotter's Sprecher, Adrian Cooremans.

"Im Moment erfreuen sich der $850 Millionen US Mega Millions und der $730 Millionen US Powerball-Jackpot bei Spielern in Europa, einschließlich Deutschland und Österreich, großer Beliebtheit. Der allgemeine Zustrom hat auch dazu beigetragen, dass es neue Gewinner aus Mexiko, dem Nahen Osten und Indien gibt."

theLotter bietet Tippscheine-Einkaufsdienste für Dutzende von vertrauten Lotterien weltweit. Die Webseite ermöglicht es einem Kunden, eine Lotterie auswählen und zu spielen, unabhängig davon, wo er lebt, und die offiziellen Lottoscheine werden in seinem Namen bei einem lizenzierten Einzelhändler gekauft. Der Kunde erhält daraufhin eine gescannte Kopie in seinem Account, welche die Eigentümerschaft am Tippschein bestätigt. Alle Gewinne werden provisionsfrei ausgezahlt. theLotter verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen und hält sich streng an die Regeln der Lotterien, für die es seine Dienste anbietet. Kontrollen von Drittanbietern auf der Seite verhindern, dass Minderjährige spielen können.

theLotter ist von der maltesischen Glücksspielbehörde lizenziert und hat kürzlich eine länderspezifische Lizenz in Schweden hinzugefügt. Im Jahr 2020 trug das Unternehmen dazu bei, dass allein in den USA Gewinne in Millionenhöhe in Anspruch genommen werden konnten. Im Sommer wurde zudem ein Meilenstein erreicht, als die 100 Millionen-Dollar-Marke überschritten wurde - 100 Millionen Dollar sind der Gesamtbetrag der Gewinne, die seit der Gründung des Unternehmens ausgezahlt wurden.

Kontakt: theLotter Media

Tel: +44 20 3150 0476

E-Mail: media@thelotter.com