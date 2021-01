---------------------------------------------------------------------------

Junge Boutique, erfahrener Manager: Zu den Hintergründen der Neugründung der TimmInvest und der Auflage eines eigenen Investmentfonds antwortet Thomas Timmermann auf aktuelle Fragen:



Herr Timmermann, Sie sind sehr vielen Anlegern als Vertreter einer gelben Bank bei diversen Fernsehauftritten bekannt. Was ist der Hintergrund Ihrer Unternehmensgründung?



Während meiner fast 30-jährigen Karriere hatte ich das große Glück maßgeblich beim Aufbau einer der größten deutschen Derivate Plattformen (Optionsscheine, Zertifikate, Aktienanleihen) beizutragen und die ComStage ETF Fondsgesellschaft von der Grundsteinlegung bis zum erfolgreichen Verkauf als Verwaltungsratsvorsitzender zu begleiten. Die in beiden Bereichen gesammelten Erfahrungen kann ich mit der Gründung der TimmInvest GmbH einsetzen, um Anlegern endlich eine Möglichkeit zu bieten, mehr aus den Aktienmärkten herauszuholen, als dies ETFs können. Es geht im Kern um den fokussierten Einsatz von Derivaten in einem konservativen Aktienfonds.

Hätten Sie Ihr Fondsprojekt nicht auch in der großen Organisation umsetzen können? Wo sehen Sie die Vorteile der jetzt gewählten Aufstellung?

Große Organisationen haben oft den Nachteil, nicht schnell genug auf Marktveränderungen reagieren zu können. Sie scheuen es auch, zu sehr auf die individuellen Entscheidungen eines Fondsmanagers zu setzen. In einer kleinen Investmentboutique ist der individuelle Investmentansatz gewollt und die Handelsgeschwindigkeit unschlagbar - gerade in schwierigen Marktphasen ein entscheidender Vorteil.



Welche Anlagestrategie setzen Sie im Fonds um?



Zur Abbildung des europäischen Aktienmarktes werden ETFs eingesetzt. Die eigentliche Exponierung wird jedoch mit dem Einsatz von Optionen an der Terminbörse gesteuert. Dabei folgen wir fundamentalen Kriterien (Gewinnerwartungen, Marktbewertung, etc.) und technischen Kriterien (Trends, Momentum, bevorstehende Ereignisse). Ziel ist es, durch Absicherungserträge und vereinnahmte Seitwärtsprämien ein besseres Rendite Risiko Profil im Fonds abzubilden als durch die alleinige Anlage in Aktien oder ETFs.