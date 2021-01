Carl Zeiss steigert operativen Gewinn - Aktie auf Rekordhoch

JENA (dpa-AFX) - Nach einem schwierigen Corona-Jahr 2020 kommt die Erholung beim Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec schneller in Gang als gedacht. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres hinkte der Umsatz beim MDax -Konzern zwar noch leicht dem Vorjahr hinterher, das operative Ergebnis aber erhöhte sich deutlich. An der Börse reagierten die Anleger am Dienstag erfreut, das Papier schoss auf ein Rekordhoch.

Carl Zeiss Meditec hatte in den drei Monaten von Oktober bis Dezember von geringeren Vertriebs- und Marketingkosten profitiert. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen kletterte im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf 73,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. In dieser Zahl sei zudem ein einmaliger Ertrag aus dem Verkauf einer Immobilie in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro enthalten. Die Ebit-Marge stieg auf 19,9 Prozent - vor einem Jahr hatte sie noch bei 15,4 Prozent gelegen.