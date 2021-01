Premiere für die IGW Digital (FOTO)

Berlin (ots) - 20. - 21.01.2021: Internationale Grüne Woche erstmalig rein

digital / mehr als 100 Programmpunkte kostenlos verfügbar / aktuelle Themen aus

Land- und Ernährungswirtschaft und Gartenbau



Die Internationale Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 95. Jubiläum und geht

angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie rein digital an den

Start. Ob Polittalk, Kochshow oder Fachbeitrag - am 20. und 21. Januar steht den

Zuschauerinnen und Zuschauern ein umfangreiches Programm rund um die aktuellen

Fragestellungen in der Land- und Ernährungswirtschaft und im Gartenbau zur

Verfügung. Auf grünewoche.de (https://www.gruenewoche.de/) können nach

vorheriger https://www.gruenewoche.de/de/IGWDigital/Registrierung/ rund 100

Beiträge als Livestream oder als On-Demand-Video kostenfrei abgerufen werden.

Veranstaltet wird die IGW Digital von der Messe Berlin. Ideelle Träger sind der

Deutsche Bauernverband (DBV) und die Bundesvereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie (BVE).







Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "DieInternationale Grüne Woche läutet traditionell unser Messejahr ein - so auch indiesem Jahr. Natürlich hätten wir uns gewünscht, wie im vergangenen Jahr wieder400.000 Besucherinnen und Besucher hier auf dem Messegelände begrüßen zu dürfen.Dies ist angesichts der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Gleichzeitig istder Wunsch nach Austausch da. Mit der IGW Digital haben wir daher für dieBranche und für privates Publikum eine Plattform zum Austausch und zurInformation geschaffen. Denn egal ob klimafreundliche Ernährung,Lebensmittelproduktion in Zeiten von Corona oder Digitalisierung in derLandwirtschaft - die Themen der Internationalen Grünen Woche sind aktueller dennje."Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV): "WirBauernfamilien ernähren nicht nur unsere Gesellschaft, sondern engagieren unsstark im Klima-, Arten- und Naturschutz. Doch die wirtschaftliche Situation inunseren Betrieben ist extrem angespannt. Zudem hemmen geplante Verbote, Auflagenund politische Unsicherheiten dringend notwendige Investitionen. Eine der großenHerausforderungen für die kommenden Jahre ist es, den Widerspruch zwischen demgesellschaftlichen Verlangen nach mehr Ökologie und Tierwohl einerseits, undandererseits der häufig fehlenden Bereitschaft der Verbraucher, im Laden dafürmehr zu bezahlen, aufzulösen. Nahrungsmittel brauchen mehr Wertschätzung. GuteRahmenbedingungen sind nicht nur wichtig für den Erfolg der Landwirtschaft,