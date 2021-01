Berlin (ots) - 120.000 Heizungswärmepumpen wurden laut der gemeinsamen

BDH/BWP-Absatzstatistik zum Heizungsmarkt vergangenes Jahr in Deutschland

installiert. Das entspricht einem Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Diese Entwicklung macht zum einen deutlich, dass die staatlichen

Fördermaßnahmen für umweltschonende Heizungssysteme gut angenommen werden - ein

schöner Erfolg auch für das Klimaprogramm der Bundesregierung", erklärt Paul

Waning Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Wärmepumpe. Insgesamt sind in

Deutschland damit knapp über eine Million Wärmepumpen installiert.



Das sprunghafte Wachstum zeige außerdem, dass die Wärmepumpenbranche den

klimatechnischen Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte gewachsen

ist. "Die Wärmepumpe ist der sicherste und effizienteste Weg, erneuerbaren Strom

in Gebäudewärme oder -kälte umzuwandeln. Die Branche steht bereit für die

Energiewende im Heizungskeller. Für die Erreichung der Klimaschutzziele ist die

Wärmepumpe im Wärmesektor Schlüsseltechnologie mit unschlagbarem Wirkungsgrad",

so Waning.







Besonders vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahl sei entscheidend, dass die Weichen für eine konsequente Umsetzung der Wärmewende schnell gestellt werden, damit das Ziel im Gebäudesektor nicht verfehlt wird. So sei der Preis für erneuerbaren Strom für den Verbraucher nach wie vor viel zu hoch.

"Die neue Bundesregierung muss die grundlegende Neustrukturierung der Abgaben und Umlagen auf Energieträger weiter vorantreiben. Es bedarf dringend eines alternativen Finanzierungsmodells für die EEG-Umlage, die derzeit allein vom Endkunden getragen wird. Insbesondere Strom, der für die Erzeugung von klimaschonender Wärme mit Wärmepumpen zum Einsatz kommt, sollte für den Verbraucher zeitnah von Abgaben und Umlagen befreit werden", so Waning. Der CO2-Preis, der ab diesem Jahr zum Tragen kommt, sei für eine gerechte Verteilung der Abgaben auf Energieträger bei weitem nicht ausreichend.

Wachstum bei allen Wärmequellen: Luft-Wasser-Systeme weiterhin dominant

Das größte Wachstum erlebten 2020 erneut Luft-Wasser-Wärmepumpen: 95.500 Geräte (+44 Prozent gegenüber dem Vorjahr) wurden insgesamt abgesetzt, davon über 56.500 Monoblock-Geräte (+ 61 Prozent) und 39.000 Split-Geräte (+ 26 Prozent). Auch Sole-Wasser-Wärmepumpen legten um 18 Prozent zu: So wurden im vergangenen Jahr 20.500 erdgekoppelte Anlagen verkauft. Bei Grundwasser-Wärmepumpen und sonstigen Wärmequellen liegt das Wachstum mit 4.000 installierten Anlagen bei 60 Prozent.