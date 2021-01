JEFFERIES belässt BAT auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) vor Zahlen von 2909 auf 2792 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das traditionelle Zigarettengeschäft des Tabakkonzerns dürfte vor allem dank des US-Marktes positiv beeindrucken, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für steigende Bewertungsmultiplikatoren müsse BAT aber Vertrauen in neue Produkte wie E-Zigaretten schaffen. Hilfreich wäre ein aggressiver Ausblick für diesen Bereich auf das laufende Jahr./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 18:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.