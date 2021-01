“Es geht was um” bei DIC Asset: Das segmentübergreifende Ankaufsvolumen lag bei 1,8 Mrd Euro, davon 213 Mio.Euro im Commercial Portfolio und 1.625 Mio Euro im Institutional Business. Auf der Verkaufsseite wurden mit einem Volumen von 242 Mio. Euro im Commercial Portfolio und 370 Mio. Euro im Institutional Business ebenfalls alle Ziele übertroffen.

Und so ergibt sich ein eindrucksvolles Gesamtportfolio: Im Eigenbestand (Commercial Portfolio) hält DIC Immobilien im Wert von über 2 Mrd EUR. Vornehmlich Büro-, Gewerbe- und Handelsimmobilien. Weiterhin verwaltet sie rund 7,6 Mrd EUR an Gewerbeimmobilien für Fonds und institutionelle Kunden (Institutional Business). Und hinzu werden die 700 Mio AuM der im Dezember verkündeten Übernahme der RLI Investors GmbH kommen – vornehmlich im Logistikbereich – die im Januar abgeschlossen werden konnte.

Gesamttransaktionsvolumen 2,5 Mrd EUR

Und mit 213 Mio Ankaufsvolumen wurde das Ziel von 200-300 Mio. Euro für das Commercial Portfolio umgesetzt – wenn auch am unteren Ende der Bandbreite. Für das Institutional Business wurden die Ziele nicht zuletzt durch großvolumige Ankäufe wie “Deka Office Hub” und “Lincoln Offices”, die im Dezember unterschrieben wurden, übertroffen.

H2-Update, 19.01.: Plug Power goes Rochester – Quantensprung für die Wirtschaftlichkeit von H2. Und hochkarätiger Neuzugang.

DEAG – BAFin sieht Preis bei 3,09 EUR für Delisting-Übernahmeangebot

Evotec Aktie sehr schwach – Auslöser war Abstufung durch Deutsche Bank, aber eigentlich…

Siemens Energy mit Green Hydrogen auf Erfolgstour – Abu Dhabis Staatsfonds investiert und hat grosse Pläne

Für 2021 plant die DIC Asset AG segmentübergreifend mit Transaktionen im Volumen zwischen 1,5 und 2,2 Mrd. Euro.

“Wir blicken trotz der widrigen Umstände aufgrund der Covid-19-Pandemie auf ein weiteres Rekordjahr am Transaktionsmarkt zurück, in dem unsere Teams sowohl auf der Ankaufs- als auch auf der Verkaufsseite Großartiges geleistet haben. Unsere Assets under Management wachsen nicht nur durch fortlaufende Akquisitionen für unseren Eigenbestand, für Spezialfonds oder im Rahmen von Club Deals, sondern sind auch durch den Erwerb von RLI Investors über unsere Zielmarke von 10 Mrd. Euro Assets under Management gesprungen. Und mit demselben Spirit geht es auch im neuen Geschäftsjahr 2021 direkt weiter: Wir freuen uns über den Erwerb der hochwertigen Logistikimmobilie im Gewerbegebiet ,Erfurter Kreuz’ in Arnstadt, die den Auftakt für unsere diesjährige Pipeline darstellt”, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende (CEO) der DIC Asset AG.