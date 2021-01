Schweizer Fondsmarkt legte 2020 um rund 90 Mrd. CHF zu

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Dezember 2020 1'324’567 Mio. CHF (Dezember 2019: 1'238’221 Mio. CHF, November 2020: 1'301’593 Mio. CHF) an. „Im Corona-Jahr liefen die Aktienmärkte mehrheitlich ziemlich gut, was positiv überraschte. Die Volatilität war allerdings erheblich. Als sich die Gefährlichkeit des Corona-Virus Mitte Februar 2020 manifestierte, brachen die Leitindizes reihenweise ein – mitunter um rund ein Drittel. Nicht ganz so schnell – aber doch zügig – folgte die Erholung. Auch die Obligationenmärkte konnten sich halten. In etlichen Ländern Europas sanken die Zinsen nochmals, sodass fast überall positive Renditen resultierten. Entsprechend erhöhte sich das Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Die Nettomittelzuflüsse entwickelten sich im vergangenen Jahr ebenfalls erfreulich, am meisten Neugelder wurden dabei in Obligationen-bzw. Aktienfonds investiert“, erklärte Markus Fuchs, Asset Management Association Switzerland. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Dezember 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 3.27% (11.84%), S&P 500 3.71% (10.75%), EURO STOXX 50 1.72% (18.06%) und SMI 2.17% (9.28%) sowie SBI 0.35% (0.05%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.14% (0.98%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.18%, gegenüber dem US-Dollar 2.65%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Dezember 2020 4.3 Mrd. CHF. Am meisten Zuflüsse verzeichneten Obligationen- und Aktienfonds mit je 2.5 Mrd. CHF. Im Jahresvergleich hatten die Aktienfonds mit Neugeldern in der Höhe von 16.0 Mrd. CHF die Nase vorne, aber nur leicht, denn die Nettomittelzuflüsse bei Obligationenfonds betrugen 15.5 Mrd. CHF. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 44.07%, Obligationenfonds 30.60%, Anlagestrategiefonds 10.44%, Geldmarktfonds 8.14%.

Die Statistik basiert auf der FINMA-Genehmigungsliste und umfasst alle Fonds schweizerischen Rechts sowie alle ausländischen Fonds, die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, inklusive ihrer institutionellen Anteilsklassen. Ausländische Fonds, welche ausschliesslich qualifizierten Investoren vorbehalten sind, erfasst die Statistik nicht, weil diese Produkte nur privat platziert werden und keine FINMA-Genehmigung erhalten können.