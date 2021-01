XBiotech kündigt medizinischen Beirat für zerebrovaskuläre Erkrankungen und die Entwicklung einer neuen Schlaganfalltherapie an

Folgende Personen wurden in den Beirat berufen: Vorsitzender, Clay Johnston, M.D., Ph.D.sowie als Mitglieder Greg Albers, M.D.und Brett Cucchiara, M.D.

AUSTIN, Texas, Jan. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute die erste Sitzung seines medizinischen Beirats für zerebrovaskuläre Erkrankungen (Cerebrovascular Medical Advisory Board, CMAB) angekündigt.Der CMAB besteht aus wichtigen Meinungsbildnern, die sich auf zerebrovaskuläre Erkrankungen wie den ischämischen Schlaganfall spezialisiert haben. Dieser ist die weltweit dritthäufigste Todesursache und die zweithäufigste Ursache für Behinderungen.Den Vorsitz des CMAB hat Clay Johnston, M.D., Ph.D. inne, Dekan der Dell Medical School, Vice President for Medical Affairs der University of Texas, Austin.Zu den Mitgliedern des Beirats gehören Greg Albers, M.D., Director des Stanford University Stroke Center, und Brett Cucchiara, M.D., Director des Neurovascular Ultrasound Laboratory an der University of Pennsylvania.