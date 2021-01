GR Silver Mining ernennt Dr. Honza Catchpole zum VP Exploration

21. Januar 2021 , Vancouver, British Columbia - GR Silver Mining Ltd. (TSXV: GRSL, FRANKFURT: GPE, OTCQB: GRSLF) („GR Silver Mining “oder das „ Unternehmen“ ) gibt die Ernennung von Dr. Honza Catchpole zum VP Exploration mit Wirkung zum 20. Januar 2021 bekannt.

Dr. Catchpole verfügt über umfangreiche Erfahrung in Mexiko, den USA, Kanada, den Anden, Südamerika und Europa, hauptsächlich mit Porphyr-Cu-, Skarn-(Zn-Pb-Ag-Cu)-, epithermalen Edelmetall-(Au-Ag) und Basismetall-(Ag-Zn-Pb-Cu)-Lagerstätten. Dr. Catchpole hat bei Teck Resources Limited („Teck“), Vale Exploration Canada und Sumitomo Metal Mining Canada an der Projektgenerierung, Exploration und Projektevaluierung von Edelmetall- und Porphyr-Cu-Projekten gearbeitet. Dr. Catchpole war direkt an der Konzeption, Planung und Durchführung von Bohrprogrammen sowie an der Leitung sogenannter „Greenfield“-Projekte und Projekte in der Erkundungsphase in Mexiko beteiligt. Dr. Catchpole kommt von Teck zu GR Silver Mining, wo er Projektmanager und geowissenschaftlicher Leiter der VHMS-Lagerstätte San Nicolas in Zacatecas, Mexiko, war, die sich derzeit in der Vorbereitungsphase einer Machbarkeitsstudie befindet. Sein Hintergrund im Bereich der geologischen Kartierung, Alterationskartierung und strukturellen Kartierung (über und unter Tage) in vulkanischen Zonen des Andentyps mit einem guten Verständnis der hydrothermalen Alteration und Mineralisierung ist eine wertvolle Ergänzung des Explorationsteams der GR Silver Mining.