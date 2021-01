Geofencing und Blockchain-Modell-Projektpräsentiert Ergebnisse (FOTO)

Köln (ots) - Das im August vorletzten Jahres gestartete Modellprojekt zu

Geofencing und Blockchain-Technologie ist erfolgreich beendet. Die neun Ford

Transit Custom Plug-in-Hybrid * (PHEV) Kastenwagen sowie ein Ford Tourneo Custom

PHEV Personentransporter spulten insgesamt 62.000 Kilometer in der

zwölf-monatigen Testphase ab. Neben dem Automobilhersteller Ford waren die Stadt

Köln, der Energieversorger RheinEnergie, die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), der

Flughafen Köln/Bonn, die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) sowie der Häfen

und Güterverkehr Köln (HGK) Partner in diesem Modellprojekt, dass den Nutzen von

Geofencing und Blockchain-Technologie für die Verbesserung von Umwelt und

Luftqualität wissenschaftlich und praktisch untersucht hat.





Jedes der zehn Fahrzeuge war mit einem FordPass Connect-Onboard-Modem mit einemModul ausgerüstet, dass die Nutzung von Geofencing und Blockchain ermöglichte.Sobald ein Fahrzeug in eine Umweltzone einfuhr, wurde automatisch in denbatterie-elektrischen Antrieb umgeschaltet. Gleichzeitig wurde in der Blockchainanonymisiert aufgezeichnet, wann ein Fahrzeug in eine Umweltzone einfuhr und siewieder verließ. Alle Projektpartner konnten mittels dieserBlockchain-Technologie alle vollständig anonymisierten Daten einsehen undanalysieren. In diesem Projekt wurde auch die dynamische Geofencing-Technologiegetestet mit denen sich Elektrofahrzeuge in Echtzeit an neue Rahmenbedingungenanpassen können. Veränderten sich auf Basis der von Climacell und der Stadt Kölnerhobenen Luftqualitätsdaten die Grenzen von Umweltzonen, wechselten dievernetzten Plug-in-Hybride automatisch in den rein elektrischen Fahrmodus. ImRahmen des einjährigen Feldversuches legten die Fahrer des Fahrzeugflotteinsgesamt 62.000 Kilometer zurück, davon 58 Prozent (35.000 Kilometer) reinelektrisch. Die Fahrzeuge wurden insgesamt 2.000 Mal geladen, davonhauptsächlich auf den jeweiligen Betriebshöfen tagsüber oder nach Feierabend.Der Stromverbrauch über diesen Zeitraum betrug 10.100 Kilowattstunden. Dietägliche Strecke lag zwischen 20 und 65 Kilometern. Insgesamt wurden im Laufedes Projektes rund fünf Terrabyte an Daten gesammelt. Im Laufe desProjektzeitraumes konnte beobachtet werden, dass die Fahrer sich nach einergewissen Eingewöhnungszeit sowie einer intensiven Schulung am Fahrzeug selbst andie Reichweite ihres Fahrzeuges gewöhnt hatten und den Anteil der elektrischgefahrenen Strecke erhöhten. Der Anteil der elektrisch zurückgelegten Strecken