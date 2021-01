JEFFERIES belässt Voestalpine auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alan Spence

Analysiertes Unternehmen: Voestalpine

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Voestalpine vor Zahlen von 26 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Schlussquartal 2020 der europäischen Stahlkonzerne dürfte bereits etwas von der positiven Margendynamik der vergangenen Monate zeigen, und in den kommenden Quartalen seien weitere Verbesserungen zu erwarten, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er hob entsprechend seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an. Spence zieht weiterhin Karbon- gegenüber Edelstahlherstellern vor. Sein bevorzugter Einzeltitel ist ArcelorMittal. Voestalpine zähle zu den höher verschuldeten Branchenvertretern./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 01:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 01:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.