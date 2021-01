Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Varta Aktie ein Volltreffer, MTU leidet unter COVID-19 und PREOS soll verkauft werden Nach einem freundlichen Wochenstart am heutigen Morgen haben die Kurse der Aktienindizes an der Frankfurter Börse heute im Tagesverlauf zum Teil deutlicher nachgegeben. Die Schlusskurse der wichtigsten Aktienindizes an der Frankfurter Börse und ihre …