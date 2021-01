Pure Extracts Technologies stellt die Weichen auf Wachstum im Cannabis- und CBD-Sektor.

Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ / CSE PULL) hat die ersten, signifikanten Kaufvereinbarung von Biomasse angekündigt, mit denen die Produktion sowohl von THC- als auch CBD-Extrakten ausgeweitet werden soll!

Pure vereinbarte dabei den Erwerb von 220 Kilogramm an getrockneten Cannabisblüten mit hohem THC-Anteil von einem großen, kanadischen Produzenten. Zusätzlich schloss man eine Vereinbarung über den Kauf von 1.000 Kilogramm an CBD-Biomasse mit hohem Wirkstoffanteil von einer führenden, im Westen Kanadas ansässigen Anbaugesellschaft ab. Da aktuell die Biomassepreise nach Aussage des Unternehmens neue Tiefs verzeichnen würden, glaube man das richtige Timing zu haben – und so das Umsatzwachstum des ersten Quartals antreiben zu können.