Morphosys und Partner I-Mab starten in den USA mit der klinischen Studie der Phase 1 mit MOR210/TJ210. Der Medikamentenkandidat wird in der Behandlung von Patienten mit rezidivierten oder refraktären fortgeschrittenen soliden Tumoren getestet. Die Dosisfindungsstudie dient zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von MOR210/TJ210 als Monotherapie, teilt Morphosys am Dienstag mit. ...