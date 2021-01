Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

WHO: Ein positiver Test ist ein positiver Test und sonst nichts Nun ist es offizielle WHO-Linie: Ein positiver Test ist ein positiver Test und sonst nichts. Nur in Kombination mit weiteren Daten (Anamnese, klinische Beobachtung, usw.) kann von einem Krankheitsfall gesprochen werden. Auch weist die WHO nochmals …