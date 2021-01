Der Kölner Chemiekonzern Lanxess hat nach eigenen Angaben ein EBITDA vor Sondereinflüssen im vierten Quartal 2020 in Höhe von rund 200 Millionen Euro erzielt. Damit fällt der Gewinn höher als an der Börse erwartet aus. Man habe damit die durchschnittlichen Markterwartungen von 181 Millionen Euro um 10 Prozent übertreffen können, meldet das Unternehmen am Dienstag. Im vierten Quartal 2019 hatte man 197 Millionen Euro Gewinn auf ...