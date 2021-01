TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Leichten Gewinnen in Japan und an den chinesischen Festlandsbörsen standen moderate Abgaben in Australien und Südkorea gegenüber.

Marktteilnehmer sprachen von einer abwartenden Haltung. Vor der anstehenden Sitzung der US-Notenbank seien die Anleger in den USA am Vortag etwas aus dem Risiko gegangen und dem hätten sich die asiatischen Märkte angeschlossen, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einer Einschätzung an.