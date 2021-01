Nürnberg (ots) - Die neue immowelt Prognose 2021 für die Mietpreise von

Bestands- und Neubauwohnungen in den 14 größten deutschen Städten zeigt:



- In 11 Städten steigen die Mieten von Bestandswohnungen bis Ende des Jahres

weiter, München (+1 Prozent) bleibt am teuersten

- Stärkste Anstiege werden für Stuttgart (+6 Prozent) und Leipzig (+5 Prozent)

prognostiziert

- Ausnahme Berlin: Mietendeckel führt zu Rückgang von 5 Prozent -Hamburg (-1

Prozent) mit leichtem Minus

- Neubaumieten zwischen +7 Prozent in Stuttgart und -6 Prozent in Dortmund





Trotz Corona-Pandemie und enormen Preissteigerungen in den vergangenen Jahrenklettern die Mieten in den größten deutschen Städten auch 2021 weiter nach oben.Zu diesem Ergebnis kommt die neue immowelt Mietpreis-Prognose für die Großstädtemit mehr als 500.000 Einwohnern. Bis Ende des Jahres steigen demnach in 11 von14 untersuchten Städten die Angebotsmieten von Bestandswohnungen weiter. InMünchen, Deutschlands teuerster Stadt, flacht die Preiskurve allerdings merklichab. Nach den enormen Anstiegen der vergangenen Jahre gehen die Angebotsmietenvon Bestandwohnungen voraussichtlich nur noch um 1 Prozent nach oben. Ende desJahres müssen Mieter dann mit 16,10 Euro pro Quadratmeter rechnen. Trotz dervergleichsweise geringen Steigerung liegt München auch Ende 2021 noch mit großemAbstand vor allen anderen Großstädten.Stärkster Anstieg in StuttgartNach München folgt Frankfurt auf Platz 2 der Preisskala. Nach einemprognostizierten Anstieg von 3 Prozent liegt der Quadratmeterpreis am Jahresendebei 12,20 Euro. Dahinter holt Stuttgart stark auf. In der schwäbischen Großstadtwird der stärkste Anstieg bis zum Jahresende prognostiziert: Die Preise fürBestandswohnungen erhöhen sich bis Ende des Jahres um 6 Prozent, sodass derQuadratmeter dann voraussichtlich 12,10 Euro kostet. In Düsseldorf, Köln undNürnberg (je +4 Prozent) sind weitere Anstiege ebenfalls wahrscheinlich. EinPlus von 5 Prozent wird auch für Leipzig prognostiziert. Mit Quadratmeterpreisenvon 6,80 Euro Ende 2021 ist das Preisniveau aber deutlich niedriger als in denwestdeutschen Städten."Die Corona-Krise hat aufgezeigt, wie stabil der Markt von Wohnimmobilien ist:Die Mietpreise sind nicht eingebrochen, sondern im Gegenteil sogarweitergestiegen", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO von immowelt. "DasInteresse an Immobilien ist so groß wie nie zuvor, das Angebot - besonders imgünstigen Segment - nach wie vor überschaubar. Daher gehen wir fest davon aus,dass es auch in diesem Jahr zu keiner Trendumkehr kommen wird, wenngleich diePreise nicht mehr so stark steigen wie in den vergangenen Jahren."