DGAP-Adhoc Shareholder Value Beteiligungen AG: Vorläufiges Ergebnis 2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.01.2021, 12:24 | 25 | 0 | 0 27.01.2021, 12:24 | Shareholder Value Beteiligungen AG: Vorläufiges Ergebnis 2020 ^

DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Shareholder Value Beteiligungen AG: Vorläufiges Ergebnis 2020 27.01.2021 / 12:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Shareholder Value Beteiligungen AG: Vorläufiges Ergebnis 2020 Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 143 TEUR (Vorjahr 2019: 3.878 TEUR). Dies entspricht einem Ergebnis von 0,20 EUR pro Aktie (Vorjahr 5,64 EUR). Kursgewinne wurden im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 6.721 TEUR (Vorjahr: 4.409 TEUR) realisiert, Abschreibungen in Höhe von 5.558 TEUR (Vorjahr: 4.115 TEUR) und Zuschreibungen in Höhe von 383 TEUR (Vorjahr: 3.238 TEUR) vorgenommen.

Es handelt sich jeweils um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Abschlussprüfer geprüft bzw. durch den Aufsichtsrat festgestellt.

Die Höhe des Jahresüberschusses / -fehlbetrages hängt bei der Shareholder Value Beteiligungen AG, als einer nach HGB bilanzierenden Beteiligungsgesellschaft, ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang im jeweiligen Geschäftsjahr Gewinne durch Beteiligungsveräußerungen realisiert worden sind und/oder Abschreibungen auf Wertpapiere vorgenommen wurden. Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft kann auch durch die Entwicklung des Inneren Werts dargestellt werden, der insbesondere die aktuellen Marktwerte der Zielunternehmen berücksichtigt. Im Jahresverlauf 2020 stieg der Innere Wert von 115,03 EUR auf 128,83 EUR pro Aktie. Dies ist ein Zuwachs von 12%. Der Innere Wert wird von der Gesellschaft selbst ermittelt. Frankfurt, 27.01.2021

Der Vorstand

Kontakt:

Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

Email: ir@shareholdervalue.de

Internet: www.svb-ag.de

--------------------------------------------------------------------------- 27.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Straße 1

60311 Frankfurt

Deutschland

Telefon: +49 (0)69-6698300

Fax: +49 (0)69- 6698-3016

E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de

Internet: www.svb-ag.de

ISIN: DE000A168205

WKN: A16820

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1163689

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1163689 27.01.2021 CET/CEST

°



Shareholder Value Beteiligungen Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Wertpapier

Shareholder Value Beteiligungen Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer