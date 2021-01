AllianceBernstein stärkt Vertriebsteam in der Schweiz

In seiner neuen Position wird Heyer die Strategie von AB innerhalb der DACH-Region fortentwickeln und gemeinsam mit Peter Leffler, ebenfalls Sales Director, insbesondere das Geschäft innerhalb der Schweiz ausbauen. Zu seinen Verantwortlichkeiten wird es zählen, enge Beziehungen zu den in der Region ansässigen Kontakten aufzubauen und das Unternehmen somit dabei zu unterstützen, maßgeschneiderte und auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Investment-Lösungen für und mit den Kunden zu entwickeln.

Für seine neue Aufgabe bringt Heyer rund acht Jahre Erfahrung innerhalb der Asset-Management-Branche mit, wobei insbesondere Fondsvertrieb und Geschäftsentwicklung zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählten. Vor dem Wechsel zu AB war Heyer sechs Jahre lang für Man Group tätig, zuletzt als Director, Switzerland & Liechtenstein, Distribution and Business Development. In dieser Funktion zeichnete er für den Fondsvertrieb mit Fokus auf Family Offices, Banken und Vermögensverwalter verantwortlich. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen Positionen bei Aquila Capital und PostFinance.

„Als internationaler Asset Manager mit einem umfassenden Angebotsspektrum ist es unser Ziel, für und mit unseren Kunden individuelle Anlagelösungen auszuarbeiten, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind“, sagt Dr. Martin Dilg, Head of Wholesale Distribution für die DACH-Region innerhalb der Aktivitäten von AllianceBernstein in EMEA. „Mit Jan Heyer haben wir einen Vertriebsexperten gewonnen, der mit dem Schweizer Markt bestens vertraut ist und über langjährige Erfahrung im Wholesale-Geschäft verfügt. Ich freue mich sehr, dass wir einen solch erfahrenen Kollegen für das AB-Team gewinnen konnten und bin mir sicher, dass er eine wertvolle Bereicherung sein wird, wenn es darum geht, unsere marktführenden Produkte auch weiterhin für Anleger in der DACH-Region bereitzustellen.“