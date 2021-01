FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch durch Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet worden. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,2090 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch bei 1,2160 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2114 (Dienstag: 1,2143) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8254 (0,8235) Euro.

Für Belastung sorgten am Vormittag Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot. In einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV machte der Gouverneur der Notenbank der Niederlande deutlich, dass die EZB über Instrumente verfüge, die man falls notwendig gegen einen zu starken Kursanstieg des Euro einsetzen könnte. Der Euro steigt schon seit längerem tendenziell an. So hatte er im Frühjahr des Vorjahres noch rund zehn Cent niedriger notiert