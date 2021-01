Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver kann am heutigen Donnerstag (28.01.) bislang stark zulegen.

Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver kann am heutigen Donnerstag (28.01.) bislang stark zulegen. Zudem sind die Umsätze in der Aktie hoch. Auch wenn der Vorstoß derzeit noch etwas fragil wirkt, so könnte er doch das Chartbild auf „links“ drehen.

Was den Aktienkurs derzeit so stark bewegt, darüber kann trefflich spekuliert werden. Das Unternehmen, also First Majestic Silver, beeilte sich zumindest und ließ in einer Pressemitteilung bereits verlautbaren, dass ihm nichts bekannt sei, was diese Kursrally derzeit antreiben könnte. Wie auch immer. Das Ganze erinnert zumindest stark an die jüngsten Entwicklungen rund um die GameStop-Aktie.

Unabhängig davon, was hinter dem Kursanstieg steckt, könnte es doch zu einer richtungsweisenden Weichenstellung kommen; so der Vorstoß denn nicht wieder in sich zusammenfällt. Das Risiko besteht ja durchaus auch. Der untere 10-Jahres-Chart zeigt die spannende Konstellation.

Der furiose Zwischensprint pulverisierte das bisherige 52-Wochen-Hoch von knapp 19 CAD. Der Weg in Richtung des massiven Widerstandscluster 24 / 25+ CAD war frei. Und genau dieser Zielbereich wurde heute erreicht, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie erneut unter die Marke von 22 CAD zwangen. Das, was jetzt aus charttechnischer Sicht tunlichst nicht passieren darf, wäre ein Abtauchen der Aktie unter die 19 CAD (letztes Verlaufshoch). In diesem Fall wäre sogar ein erneuter Test der wichtigen Unterstützung bei 15 CAD nicht auszuschließen.

Kurzum. Der Vorstoß scheint aktuell ein wenig an Momentum zu verlieren. Mit Blick auf die imposanten Kursgewinne kommen die Gewinnmitnahmen allerdings nicht überraschend. Damit das Ganze nicht vollends verpufft, muss die Aktie oberhalb von 19 CAD verbleiben. Gelingt dieses nicht, wäre das ein herber Rückschlag. Die nächsten Tage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden. In der aktuellen Phase ist die Aktie in jedwede Richtung "ein heißes Eisen"…