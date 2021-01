GUANGZHOU, China, 29. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Überall auf der Welt sind Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb zur entscheidenden Lösung für kohlenstoffarme Fortbewegung geworden, aber die Batterietechnologie hat die Entwicklung und den weit verbreiteten Einsatz von Elektrofahrzeugen stets gebremst. In den letzten Jahren ist Graphen, ein neues Material mit ausgezeichneter elektrischer Leitfähigkeit, zum Schlüssel für Durchbrüche im Bereich der Batterietechnologie geworden.

Vor kurzem hat die GAC Group einen wichtigen Erfolg in der Batterietechnologie bekannt gegeben. Die Super-Schnellladebatterie auf Graphenbasis hat bahnbrechende Fortschritte erzielt und befindet sich nun in der Phase der eigentlichen Fahrzeugtests. Aion V, das erste Fahrzeug, das mit der Batterie ausgestattet ist, wird im Winter getestet und soll ab September dieses Jahres in Serie produziert werden.