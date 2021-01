--------------------------------------------------------------------------------

Führungswechsel/Personalia/UnternehmenWien - Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute Herrn Dkfm. MarkusMühleisen (54), MBA mit Wirkung ab 1. Juni 2021 für drei Jahre zumVorstandsvorsitzenden der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt. Der aus Düsseldorf(Deutschland) stammende Manager folgt in dieser Funktion Herrn DI JohannMarihart (70), dessen Vorstandsmandat heute um drei Monate verlängert wurde undder am 31. Mai 2021 in den Ruhestand tritt. Mühleisen wird u.a. für die RessortsKommunikation, Strategie, Personal sowie Wirtschaftspolitik zuständig sein.Für AGRANA-Aufsichtsratsvorsitzenden Mag. Erwin Hameseder, der denAuswahlprozess für die CEO-Nachfolge leitete, bringt Markus Mühleisen die bestenVoraussetzungen für die Leitung der AGRANA-Gruppe mit: "Ich freue mich über dieBestellung von Markus Mühleisen. Er war in verschiedensten Managementpositionenerfolgreich tätig und verfügt über große internationale Erfahrung in derNahrungs- und Genussmittelindustrie. Markus Mühleisen wird sich mit großemEhrgeiz dafür einsetzen, die erfolgreiche Entwicklung von AGRANA fortzuführen."Dkfm. Markus Mühleisen ist seit über 20 Jahren im Nahrungs- undGenussmittelbereich tätig, u.a. bei Nestlé, General Mills und seit 2018 bei derinternationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods als Group-Vice President. Er bringtumfassende internationale Führungserfahrung insbesondere in den BereichenMarketing und Strategie mit. "Die AGRANA-Gruppe ist ein starkes, innovatives undgut positioniertes Unternehmen mit viel Potenzial. Ich freue mich sehr darauf,gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten AGRANA-Team das nächsteKapitel in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens zu gestalten", sagte MarkusMühleisen.Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG bedankte sich in seiner heutigenSitzung herzlich bei Johann Marihart für seine über fast drei Jahrzehnte alsVorstandsvorsitzender geleistete Arbeit. AGRANA-AufsichtsratsvorsitzenderHameseder: "Die erfolgreiche Entwicklung von AGRANA ist aufs Engste mit JohannMarihart verbunden. Unter seiner Leitung wurde AGRANA zu einem internationalerfolgreichen Industrieunternehmen. Der Umsatz hat sich in der Ära Marihartversiebenfacht. Neben der erfolgreichen Expansion in Europa zählt der Aufbau desGeschäftsfelds Frucht zu den zentralen Verdiensten von Johann Marihart. Mit ihmverschaffte er dem Unternehmen ein weiteres Standbein zur Diversifizierung -