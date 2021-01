Backstone Resources präsentiert auf der AlphaValue Batterie-Konferenz

Im November 2020 eröffnete Blackstone Resources eine Batteriefabrik in Sachsen, Deutschland. Er wird einen Überblick darüber geben, wie diese Entwicklungen voranschreiten, sowie über die jüngsten Durchbrüche innerhalb seiner Batterietechnologie-Sparte. Dazu gehört der Einsatz einer proprietären 3D-Drucktechnologie zur Herstellung von Lithium-Batterien, die eine wesentlich höhere Energiedichte aufweisen.

Blackstone Resources AG (SWX: BLS) freut sich bekannt zu geben, dass ihr CEO Ulrich Ernst am 3. Februar 2021 um 15:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) auf dem kommenden Webinar von AlphaValue zur Batterietechnologie in Englisch referieren wird.

Er wird auch auf die Fortschritte bei der Entwicklung der nächsten Generation von Festkörperbatterien eingehen, die Blackstone in den kommenden Jahren in Serie produzieren will, sowie auf die Forschungs- und Entwicklungsunterstützung, die von InnoSuisse und der Europäischen Kommission und anderen akademischen oder Forschungseinrichtungen gewährt wurde.

Er wird die steigende Nachfrage nach Batteriemetallen mit einer kurzen Diskussion über Blackstone’s Investitionen über die Beschaffung wertvoller Batteriematerialien, wie Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel, Kupfer und Graphit skizzieren. Diese Blackstone-Vision zeigt den vertikal integrierten Batterielieferanten für die Auto- und Massenbatteriespeicherindustrie.

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources ist eine Schweizer Holding mit Sitz in Baar, Kanton Zug und konzentriert sich auf die Batterietechnologie und den Batteriemetallmarkt. Darüber hinaus werden Raffinerien für Gold und Batteriemetalle errichtet, entwickelt und verwaltet. Dies bietet direkten Einfluss auf die Revolution der Batteriemetalle, die durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ausgelöst wird, die grosse Mengen dieser Metalle benötigen. Dazu gehören Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Herstellungsverfahren gestartet.

