NOXXON ERNENNT ERFAHRENEN KREBSMEDIKAMENTENENTWICKLER JOSE SARO, M.D. ZUM VORSITZENDEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS

" Da sich NOXXON auf bestimmte Krebsarten fokussiert, ist dies der richtige Zeitpunkt, einen hochkarätigen Beirat zu bilden. Durch seine Arbeit an verschiedenen immunonkologischen und auf die Tumor-Mikroumgebung abzielenden Wirkstoffen sowie gezielten Therapien in Unternehmen wie AstraZeneca, Roche, BMS und Novartis bringt Jose Saro, M.D. eine besonders umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung neuer Arten von Krebsmedikamenten mit. Als Industrieexperte wird er die Aufgabe haben, wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse von wichtigen Meinungsführern in einen kommerziellen Kontext zu bringen. Wir werden die Mitglieder des SAB in den kommenden Wochen bekannt geben und sind erfreut, Jose Saro als Vorsitzenden gewonnen zu haben ", kommentierte Aram Mangasarian, CEO von NOXXON .

Jose Saro, M.D. kommentierte: "Ich freue mich, die Rolle des Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats von NOXXON zu übernehmen. Wir werden uns zunächst darauf konzentrieren, international anerkannte Experten auf dem Gebiet des Bauchspeicheldrüsenkrebses zusammenzubringen, um NOXXON bei seiner bevorstehenden Studie zu beraten. In einem zweiten Schritt werden wir dann Expertise in anderen Bereichen hinzufügen. Ich freue mich darauf, das Team von NOXXON bei der Weiterentwicklung der klinischen Programme des Unternehmens zu begleiten."

Jose Saro, M.D. bringt über 25 Jahre Erfahrung in der präklinischen, translationalen und klinischen Entwicklung von onkologischen Wirkstoffen zu NOXXON mit. Im Laufe seiner Karriere hat er ein umfangreiches globales Netzwerk zu onkologischen akademischen Einrichtungen sowie der pharmazeutischen Industrie aufgebaut.

Jose Saro arbeitet derzeit bei AstraZeneca, wo er das frühe klinische Entwicklungsprogramm des post-PARP-Inhibitors Ceralasertib bei soliden Tumoren leitet. Davor arbeitete er bei Avacta als Chief Medical Officer und trieb die Entwicklungsstrategie der Affimer-Programme in die Klinik voran. Vor Avacta war Jose Saro als Senior Translational Medicine Leader bei Roche tätig, wo er drei globale Immuntherapieprogramme - ein zielgerichtetes Zytokin und zwei bispezifische T-Zell-Antikörper bei soliden Tumoren - in Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen in der EU und den USA leitete. Zuvor leitete er globale klinische Programme bei Bristol Myers Squibb, darunter Dasatinib, Ipilimumab (Anti-CTLA4), Nivolumab (Anti-PD1), Anti-PDL1, Anti-KIR, Anti-LAG3, Brivanib, ein MEK-Inhibitor und Elotuzumab. Während seiner Zeit bei Novartis konzentrierte er sich auf Biomarker in der präklinischen und klinischen Umgebung. Jose Saro schloss sein Medizinstudium an der Universität von Oviedo, Spanien, ab und erwarb einen Master in pharmazeutischer Medizin an der Complutense Universität von Madrid, Spanien.