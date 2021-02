---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Küsnacht, 3. Februar 2021



Bellevue erweitert Produktpalette im Private-Equity-Bereich

Die Bellevue Group AG stärkt ihr Private-Equity-Geschäft mit der Lancierung der BB Entrepreneur-Private-Strategie, die sich auf die Wachstumsfinanzierung von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen konzentriert. Nach dem erfolgreichen Zeichnungsschluss der Risikokapitalgesellschaft BB Pureos Bioventures im September 2020 startet Bellevue damit eine neue Initiative zur Stärkung der Schweizer KMU-Landschaft.



Schweizer KMUs sind bekannt für ihre hohe Innovationskraft und häufig langfristiges Wachstumspotenzial mit hoher Rentabilität. Dies gilt umso mehr, wenn sie familien- beziehungsweise unternehmergeführt sind. Dennoch erwies sich der Zugang für Investoren in das Marktsegment kleiner und mittlerer Unternehmen in der Schweiz aufgrund des Mangels an geeigneten Anlagevehikeln bislang als schwierig. Mit BB Entrepreneur Private eröffnet Bellevue qualifizierten Anlegern die Möglichkeit, über einen Private-Equity-Fonds zusammen mit renommierten Unternehmerfamilien in wachstumsstarke Schweizer KMUs zu investieren.



Bellevue verfügt über kompetente Teams mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Private Equity sowie eigentümergeführte Unternehmen. So können neue Chancen antizipiert und Investoren Zugang zu innovativen, wertschöpfenden Anlagelösungen abseits des Mainstreams eröffnet werden.

Mit der Übernahme der Private-Equity-Boutique adbodmer AG im Sommer 2019 hat die Gruppe ihre Anlageexpertise deutlich erweitert. Als etablierter und bestens vernetzter Player spezialisiert sich adbodmer auf Direktbeteiligungen und entwickelt exklusive Investmentopportunitäten, die sie bis zur Veräusserung der Beteiligung betreut. Die gezielte Zusammenarbeit von Bellevue Asset Management mit adbodmer stärkt den hochqualitativen Deal Flow und die Wertschöpfung.



Die Übernahme der adbodmer erfolgte im Zuge der sukzessiven Beschleunigung und Erweiterung des Private-Equity-Geschäftes innerhalb der Bellevue Group. Das Team wird laufend mit hochqualifizierten Experten verstärkt. Dank des international etablierten Netzwerks kann einer grösseren Kundschaft Zugang zu Private-Equity-Investitionen gewährt werden. Dies schafft die Basis, um die Aktivitäten im Bereich Private Equity in der DACH-Region gezielt auszubauen.